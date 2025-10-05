-Avião com primeira-dama de cidade de Goiás tem problema durante pouso e gera susto a passageiros (1.3320512)\nO avião que estava com a primeira-dama de Aparecida de Goiânia, a médica dermatologista Lana Bezerra, apresentou problemas ao pousar no Aeroporto de Guarulhos, no sábado (4), e gerou susto aos passageiros. Na rede social, a médica relatou os momentos de tensão (veja vídeo acima).\nFoi um susto grande. Eu estava voltando de Dubai para São Paulo e, cerca de 20 minutos antes do pouso, o piloto comunicou que o avião estava com problema em uma das rodas, provavelmente o pneu furado. Ele pediu pra gente ficar tranquilo, disse que haveria todo suporte em solo, com equipe de bombeiros e pessoal preparado pra qualquer emergência", relatou Lana.\nLara Bezerra, que é esposa do prefeito Leandro Vilela (MDB), narrou que todos os passageiros ficaram aflitos com a situação. "Tinha gente de vários países, muitos não falavam inglês nem português e perguntavam pra gente o que estava acontecendo. Muita gente chorava, rezava, tentando se acalmar", contou a primeira-dama.