-POP_Boeing727Gyn_240826 (1.3448095)\nO Boeing 727 abandonado no Aeroporto Internacional Santa Genoveva, já fez realizou serviços para os Correios e para o Banco Central, segundo Fabiano Moura, ex-diretor financeiro da ATA Brasil. A aeronave está parada há 20 anos em Goiânia (assista ao vídeo acima).\nEram operações de cargas de 14 a 20 toneladas. Do ponto de vista de eficiência e econômica e operacional essa aeronave era a melhor. Durante dois anos, o avião realizou serviços postais noturnos para os Correios e para o Banco Central, em rota que ia de Goiânia para São Paulo, com escala em Brasília”, contou Fabiano Moura ao POPULAR.\nA aeronave, que tem prefixo PR-GMA, pousou pela última vez em 22 de outubro de 2005 no Aeroporto de Goiânia e é uma versão do clássico trijato comercial da Boeing, que conta com três turbofans montados na traseira, com o motor central alimentado por um duto em “S”.