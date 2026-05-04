Um avião de pequeno porte bateu na parte lateral de um prédio após decolar no início da tarde desta segunda-feira (4) do aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte.\nDe acordo com o Corpo de Bombeiros, cinco pessoas estavam na aeronave. O piloto e o copiloto morreram no local. Outras duas vítimas foram retiradas com vida e levadas em estado grave para o Hospital de Pronto-Socorro João 23. As equipes trabalham na remoção do último ocupante.\nSegundo apuração preliminar, o avião atingiu a caixa de escada do edifício.\nNão houve vítimas no edifício atingido e, segundo os bombeiros, não há risco estrutural aparente.\nHouve vazamento de combustível no estacionamento de um mercado, mas o risco de explosão já foi neutralizado com aplicação de espuma mecânica, de acordo com os bombeiros.\nAtaque dos EUA e de Israel mata o aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã