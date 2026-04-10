-Vídeo - Pouso de emergência avião Trindade (1.3396820)\nUm avião de pequeno porte precisou fazer um pouso de emergência na manhã desta sexta-feira (10) na zona rural de Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia. Segundo os bombeiros, havia dois homens na aeronave, ambos de 72 anos. Um deles, que era o piloto, foi levado de helicóptero para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). Um vídeo exibido pela TV Anhanguera mostra o avião momentos antes do pouso (assista acima).\nPor não terem os nomes divulgados, o POPULAR não conseguiu atualizar o estado de saúde das vítimas até a última atualização desta reportagem.\nSegundo a major Regiane de Fátima Cavalcante, do Corpo de Bombeiros, os motores do avião pararam de funcionar. Além disso, a ocorrência mobilizou 12 militares da corporação. "Eram duas pessoas, um era examinador da Anac e o outro, o piloto que estava sendo avaliado. Quando eles saíram lá da escola em Goianira, na GO-070, eles estavam retornando aqui, esse é o trajeto deles. Eles até diminuíram a altitude, estavam em torno de três mil pés. Eles observaram que os dois motores pararam e conseguiram essa área para realizar um pouso de emergência", explicou a major.