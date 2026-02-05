Aeronave experimetal cai em plantação de soja (Divulgação / Polícia Militar)\nUm avião de pequeno porte precisou fazer um pouso de emergência no meio da plantação de uma fazenda, em Corumbaíba, no sudeste de Goiás. A aterrissagem forçada ocorreu devido às fortes chuvas na região, conforme o relato dado à Polícia Militar. Ninguém ficou ferido.\nO acidente aconteceu por volta das 9h de quarta-feira (4), em uma plantação de soja, a cerca de 3 quilômetros após a entrada do povoado do Areião, no sentido de Nova Aurora.\nDe acordo com a Polícia Militar (PM), o dono da fazenda contou que foi surpreendido pela chegada de um homem que se apresentou como piloto da aeronave. Ele teria caminhado até a sede da propriedade para pedir ajuda e informou que havia realizado um pouso forçado em uma das áreas da fazenda.