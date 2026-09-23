-Vídeo (1.3459799)\nUm avião apresentou fogo durante a decolagem no Aeroporto de Goiânia, na noite desta quarta-feira (23). Ao POPULAR, a administração do aeroporto informou que a pista de pousos e decolagens ficou impraticável das 18h40 às 20h17. Um vídeo feito por um dos passageiros mostra o momento em que faíscas começam a sair da aeronave, enquanto pessoas a bordo demonstram preocupação (assista acima).\nDurante o período, foram realizados procedimentos de segurança, como limpeza e inspeção da pista. As operações foram retomadas após a conclusão dos trabalhos, informou a assessoria do local (leia na íntegra ao final da matéria).\nSegundo a companhia aérea responsável pelo voo, a GOL, a aeronave apresentou problemas técnicos em um dos motores durante o procedimento de decolagem. O voo G3 1747, que faria o trajeto entre Goiânia e Brasília, foi cancelado.