Piloto foi encontrado já fora da aeronave quando os socorrista chegaram ao local (Reprodução / Corpo de Bombeiros)
Um avião planador caiu após bater em uma árvore próxima a cabeceira da pista de pouso do aeroporto de Formosa, no Entorno do Distrito Federal (DF). O piloto de 45 anos ficou ferido e foi encaminhado para uma unidade hospitalar.
O acidente aconteceu por volta das 16h deste sábado (9) na Via 12, Setor Sul. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o isolamento e sinalização de forma a prevenir novos acidentes.
Conforme os socorristas, o piloto foi localizado já fora da aeronave, deitado de costas no chão, consciente e orientado. Ele apresentava lesões no braço e perna direita, além dores na coluna lombar.