-Vídeo: Acidente de avião TO (1.3462613)\nO avião de pequeno porte que caiu na zona rural de Divinópolis, no Tocantins, e provocou a morte de dois goianos havia decolado de Goiânia e tinha como destino a cidade de Parauapebas, no Pará. O acidente aconteceu na quarta-feira (30) e vitimou o empresário Ebert Rodrigues Sousa, de 45 anos, e o piloto Diego Arantes Rezende, de 38.\nSegundo apuração da TV Anhanguera, a aeronave particular partiu da capital goiana, realizou um pouso técnico na cidade de Gurupi (TO) e, em seguida, retomou o voo em direção ao território paraense, quando sofreu a queda. As causas do acidente são investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). A Polícia Civil do Tocantins também abriu investigação para apurar o caso.\nFamília de empresário goiano que morreu em queda de avião no Tocantins estranhou demora em pouso