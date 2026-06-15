Destroços do avião que caiu na zona rural de Rio Verde (Reprodução/Jornalismo TV Anhanguera)\nO avião que caiu em Rio Verde, no Sudoeste de Goiás, e matou o agropecuarista Dirceu Zanchi, de 68 anos, e o neto dele, Gabriel Zanchi, de 17, estava em situação regular na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A aeronave, fabricada em 1985, foi adquirida por Dirceu em 2010 e tinha capacidade para até quatro ocupantes.\nO Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) informou que foi acionado para apurar o caso. A Polícia Civil também vai investigar as circunstâncias da queda.\nAvô e neto morrem após queda de avião, em Rio Verde\nAcidente de avião que matou avô e neto pode ter acontecido no momento do pouso, diz familiar\nVeja quem eram avô e neto mortos após avião cair em Rio Verde