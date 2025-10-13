-AVIAO_SANTOs (1.3323504)\nO avião de pequeno porte que caiu sobre uma casa em Goiânia nesta segunda-feira (13) teve problema no motor, segundo a esposa do piloto Maurício Braga Araújo, de 71 anos. Ele foi socorrido pelos bombeiros com um corte na cabeça e levado para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). O hospital informou que Maurício está internado no Pronto Socorro da unidade, “possui estado geral regular e respira espontaneamente”.\nQuando estava aproximando da pista de pouso o motor pifou total. Ele tentou acionar [ três vezes, mas nada. Aí disse: agora é planar e procurar um lugar para cair. De repente caiu em cima da varanda da casa”, contou Sônia Ferreira Braga de Araújo ao POPULAR.\nAvião cai sobre casa, em Goiânia\nAvião cai no Rio Araguaia\nAvião planador cai após bater em árvore, em Formosa