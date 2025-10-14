O avião que caiu sobre uma casa em Goiânia, nesta segunda-feira (13), voltava de um encontro de aviação realizado em Jataí, no sudoeste do estado, desde o sábado (11). Segundo a esposa do piloto, Sônia Ferreira Braga de Araújo, o motor da aeronave parou a cerca de 500 metros da pista de pouso, quando ele se preparava para aterrissar.\nEle tentou acionar três vezes, nada. Então falou: ‘agora é planar e procurar um lugar para eu cair’”, relatou a esposa, que foi informada do acidente pelo próprio marido.\nAvião que caiu sobre casa teve problema no motor, diz esposa de piloto\nDona da casa escapou de ser atingida por avião ao abrir portão: 'Deus tirou ela', diz filha\nPiloto de avião que caiu sobre casa em Goiânia é professor do IFG\nA aeronave, modelo Seamax M-22 e fabricada em 2008, era pilotada por Maurício Braga de Araújo, professor de Física do Instituto Federal de Goiás (IFG), que teve um corte na cabeça e foi levado consciente ao Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) pelo Corpo de Bombeiros.