-Vídeo (1.3459799)\nUm problema técnico em um dos motores da aeronave da Gol que faria o voo G3 1747 foi o que provocou faíscas e chamas durante a decolagem no Aeroporto de Goiânia, na noite desta quarta-feira (23). Segundo a companhia aérea, o voo, com destino a Brasília, foi cancelado e todos os passageiros desembarcaram em segurança (veja o vídeo acima).\nO incidente provocou o fechamento da pista por cerca de uma hora e meia para inspeção e trabalhos de limpeza.\nNo vídeo, feito por um passageiro, é possível observar o momento em que ocorre um clarão e faíscas começam a sair da aeronave. Em seguida, os passageiros demonstram preocupação e são tranquilizados pelo comandante, que pede que todos permaneçam sentados.\nAvião pega fogo na decolagem e Aeroporto de Goiânia é fechado\nAvião pega fogo após cair em propriedade rural, em Nerópolis