-Vídeo - Aviso férias Tia Adélia (1.3353910)\nUm aviso de folga de fim de ano em uma lanchonete de Goiânia divertiu os clientes e internautas. Em uma folha pregada na porta do comércio, a proprietária escreveu: "Fui festá porque a vida não é só trabaiá". O caso foi divulgado em uma rede social pelo corretor de imóveis Delci Meireles (assista acima).\nDelci estava passando pelo local e aproveitou para filmar o recado. A lanchonete em questão é a Tia Adélia, que fica no Setor Central. O vídeo, publicado no dia 6 de dezembro, contém mais de 80 mil visualizações e dezenas de comentários.\nPelas reações à postagem, os seguidores de Delci parecem ter gostado da medida tomada pela empresária. "Errada ela não está"; "Está certa, tem que ser feliz"; "Já gostei da tia Adélia"; e "Recomendo a lanchonete!" foram alguns dos comentários, todos em tom de humor.