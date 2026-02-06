-VÍDEO: Vovó aventureira (1.3371340)\nAos 84 anos, Maria Rita Oliveira decidiu que a idade não seria um limite para a própria autonomia. Moradora de Santo Antônio do Descoberto, no Entorno do Distrito Federal, a idosa comprou um triciclo elétrico para circular sozinha pela cidade, protagonizou uma história de independência e acabou conquistando as redes sociais ao resumir sua escolha em uma frase que virou símbolo: “Quero ser livre”. A atitude espontânea e cheia de significado viralizou e já ultrapassa 7 milhões de visualizações na internet.\nA decisão de Maria Rita ganhou força após uma conversa simples, mas transformadora, com sua médica. Durante uma consulta, a profissional perguntou se a idosa ainda tinha algum sonho a realizar. Sem hesitar, a resposta veio direta: queria um triciclo para poder sair sozinha e se sentir livre. A história foi compartilhada pela filha, Renata Oliveira, nas redes sociais e rapidamente conquistou o público.