Uma avó descobriu que o neto de 1 ano estava sendo agredido após uma postagem no status do WhatsApp, no Setor Coimbra, em Águas Lindas de Goiás, na Região do Entorno do Distrito Federal (DF), informou a Polícia Civil (PC). Segundo Tamires Teixeira, delegada responsável pelo caso, a avó do bebê viu a foto no perfil da filha com a frase: “a fase de um ano vai me deixar doidinha”, entendeu o pedido de socorro e acionou a polícia. De acordo com a corporação, o suspeito, de 20 anos, e também pai da vítima, tentou fugir, mas foi contido e encaminhado para a delegacia.\nO nome do suspeito não foi divulgado e, por isso, O POPULAR não obteve o contato da defesa para um posicionamento.\nDelegado que prendeu advogada em flagrante é afastado e transferido para Águas Lindas de Goiás\nJovem é morta a facadas durante encontro em Aparecida de Goiânia, diz polícia