O suspeito, de 26 anos, foi preso em flagrante no local do crime após confessar a autoria (Reprodução / Polícia Militar)\nUma idosa identificada como Maria de Lourdes Oliveira Silva, de 83 anos, foi morta a facadas nesta terça-feira (24) pelo próprio neto, em Anápolis, segundo a Polícia Civil (PC). O suspeito, de 26 anos, foi preso em flagrante no local do crime após confessar a autoria. O crime foi motivado em razão da vítima negar a dar dinheiro ao neto, que é usuário de drogas, de acordo com a Polícia Militar (PM).\nO POPULAR não conseguiu localizar a defesa do suspeito para que pudesse se posicionar.\nConforme ocorrência, um vizinho, que tinha a chave da casa confiada pelo filho da vítima, foi quem encontrou sinais de violência na residência. Ele relatou aos militares que, ao chegar pela manhã, percebeu o portão aberto e a porta da cozinha apenas encostada. Ao entrar, encontrou o imóvel revirado, com vestígios de sangue próximos ao banheiro e respingos na porta do quarto da idosa.