Um homem de 58 anos e sua neta, de 8 anos, morreram após o carro em que estavam sair da pista e bater em uma árvore às margens da BR-153, no km 334,8, em Hidrolândia, na Região Metropolitana de Goiânia, informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF).
O acidente aconteceu na tarde de sábado (6). Segundo o Corpo de Bombeiros, funcionários da Triunfo Concebra relataram que, ao chegarem ao local, encontraram malas abertas e pertences das vítimas saqueados.
Ainda de acordo com os bombeiros, os documentos pessoais, como a carteira do motorista, permaneciam com ele.