-VÍDEO: Avô faz caminhada de Goiânia a Aruanã para pagar promessa após neto se recuperar de alergia a (1.3438929)\nForam 314 quilômetros percorridos a pé em três dias para cumprir uma promessa feita há 14 anos. O maratonista Célio Januário, de 66 anos, saiu de Goiânia e caminhou até Aruanã para agradecer pela recuperação do neto, Guilherme Costa, hoje com 17 anos, que enfrentou um grave quadro de saúde quando tinha apenas 3 anos e meio. Em vídeo publicado nas redes sociais, Clécio compartilhou o trajeto com muita gratidão (veja o vídeo acima).\nAo POPULAR, Célio contou que a promessa foi feita durante o período em que o neto enfrentava uma alergia alimentar severa e, posteriormente, uma doença que provocava dores intensas, inchaço e rigidez nas articulações. A caminhada começou na madrugada de quinta-feira (23) e terminou na madrugada de domingo (26), quando o avô concluiu o percurso de cerca de 310 quilômetros entre as cidades — 314 quilômetros contabilizando todo o trajeto percorrido.