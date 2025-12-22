-ACIDENTE_AVO_FILHO_NETO_BR070 (1.3352869)\nUma avó, o filho e o neto dela, de 7 meses, morreram em um acidente grave na BR-070, em Montes Claros de Goiás, no oeste do estado. São eles: Nair Maria Nogueira, de 50 anos, Paulo Henrique Rodrigues, de 34, o bebê José Gabriel Ribeiro Nogueira. Mais cinco pessoas ficaram feridas, algumas delas em estado grave, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).\nO acidente aconteceu na noite deste sábado (20), no km 386, entre um carro, modelo Ford Ka que transportava cinco pessoas, e uma caminhonete modelo Chevrolet S10 que tinha quatro ocupantes.\nSegundo a PRF, o carro em que estava a família havia saído de Goiânia com destino a Nova Xavantina, no Mato Grosso. A S10 era conduzida por um condutor de 32 anos e trafegava no sentido contrário.\nPaulo Henrique Rodrigues, de 34 anos, e a mãe Nair Maria Nogueira, de 50 (Reprodução / Paulo Henique Rodrigues)