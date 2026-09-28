-VÍDEO: Adolescente chega à festa de 15 anos ao som de Leonardo para homenagear avô (1.3460763)\nO avô homenageado pela neta que chegou à festa de 15 anos montada em uma égua deixou parte do dinheiro usado para pagar a comemoração. O caso aconteceu em São Francisco de Goiás, no centro goiano. Os detalhes foram contados pela mãe da adolescente, Kelre Dalila dos Santos Araújo.\nSegundo Kelre, a família tinha poucos recursos e a festa só saiu do papel graças a uma união de esforços. O avô da garota morreu em março de 2025, mas deixou uma quantia guardada para a neta. Esse dinheiro ajudou a cobrir os custos do evento, que também contou com a colaboração da avó materna, de amigos e de pessoas próximas.\nRealizar a festa para Ketlyn Cristine era um desejo antigo do avô. "Ele falava da festa de 15 anos dela antes mesmo de ela nascer. Era o sonho do meu pai. Foi um momento lindo", contou Kelre.