Dirceu Zanchi e Dirceu Zanchi Júnior em frente ao Consulado Americano, em Brasília (Arquivo pessoal/Dirceu Zanchi Júnior)\nO agropecuarista Dirceu Zanchi, de 68 anos, que morreu junto com o neto em uma queda de avião em Rio Verde, no sudoeste goiano, estava com uma viagem internacional marcada. Segundo o filho do idoso, o terapeuta Dirceu Zanchi Júnior, ele e o pai iriam para a cidade de Oshkosh, nos Estados Unidos, em julho, a fim de participar de um evento de aviação. Os dois tiraram os vistos em Brasília dois dias antes do acidente.\nConforme o terapeuta, uma das paixões do pai era a aviação. O agropecuarista pilotava há mais de 30 anos, desde 1992, e era bastante responsável. "Era comum ele pegar o avião e andar aos fins de semana pela região ou sobre as áreas da fazenda", acrescentou.\nAlém disso, como mostrou O POPULAR, o avião envolvido no acidente estava em situação regular na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A aeronave, fabricada em 1985, foi adquirida por Dirceu Zanchi em 2010 e tinha capacidade para até quatro ocupantes.