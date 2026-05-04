-casamento_vestigo_antigo.mp4 (1.3405278)\nLídia Santina Riva, de 82 anos, avó que se emocionou ao ver a neta Emanuelle Riva, de 26, se casando com o mesmo vestido que usou em seu casamento, afirmou que o momento foi 'uma emoção depois de 62 anos'. A reação da avó ganhou destaque nas redes sociais, totalizando 7,6 milhões de visualizações. Emanuelle, que é dentista, se casou com o médico oftalmologista Matheus Tavares na última quinta-feira (30), na igreja Nossa Senhora Auxiliadora, em Leopoldo de Bulhões, na região sudeste de Goiás.\nOs avós da dentista se casaram em 1964, há 62 anos atrás. O casal gaúcho, que nasceu em Colorado, no Rio Grande do Sul, tem três filhas, seis netos e um bisneto. Ao POPULAR, Emanuelle Riva contou que a ideia de usar o vestido da avó veio da própria Lídia.\nA dentista decidiu transformar o ato em uma surpresa, dizendo à avó que o plano de usar a peça antiga não daria certo. Ela escondeu a intenção de vestir o traje histórico até o momento da cerimônia.