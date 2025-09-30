-susto na piscina (1.3318548)\nEusly Pieretti salvou suas cinco netas de um possível afogamento na piscina. O deck de proteção fechou automaticamente, mas Eusly conseguiu tirar as cinco crianças da piscina em segurança (assista acima).\nAo POPULAR, Eusly contou que na última sexta-feira (26), ela estava com as crianças na casa de sua filha, em Trindade, na região metropolitana de Goiânia. Naquele dia, de manhã cedo, o piscineiro foi limpar a piscina. “Quando limpa a piscina sai muita água e o controle molhou, aí aconteceu isso”, explica.\nNo vídeo divulgado nas redes sociais da avó é possível ver o momento em que o deck começa a fechar sozinho e ela coloca as crianças na borda da piscina e sai por último, pouco antes da estrutura fechar completamente. “Eu agi rápido graças a Deus, consegui tirar todas e ainda fui a última a sair”, relata.