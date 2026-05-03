-casamento_vestigo_antigo.mp4 (1.3405278)\nA dentista Emanuelle Riva, de 26 anos, protagonizou um momento de profunda emoção durante seu casamento com o médico oftalmologista Matheus Tavares, realizado na última quinta-feira (30), na igreja Nossa Senhora Auxiliadora, em Leopoldo de Bulhões, na região sudeste de Goiás. Em um gesto de carinho e tradição, a noiva subiu ao altar usando o mesmo vestido que sua avó, a gaúcha Lídia Santina Riva, de 82 anos, vestiu há mais de seis décadas. A cerimônia, que celebrou a união de 8 anos do casal, marcou o reencontro da matriarca com a peça que usou em seu próprio enlace com Lírio Riva, de 84 anos, em 1964, há 62 anos.\nEm entrevista ao POPULAR, Emanuelle Riva revelou que a ideia partiu da própria avó, mas que decidiu transformar o gesto em uma surpresa. Ela chegou a dizer à dona Lídia que o plano de usar a peça antiga não daria certo, escondendo a intenção de vestir o traje histórico até o momento da cerimônia.