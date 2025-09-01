A Praça Maria Angélica da C. Brandão, mais conhecida como Bacião, no Setor Sul, ganha os retoques finais para receber nesta semana os participantes do Goiânia Crew Attack (GCA) 2025. O espaço público foi escolhido para não somente sediar os principais momentos do encontro, mas também para receber as melhorias que ficarão como legado do evento para a cidade.\nUm dos maiores eventos do skate brasileiro, que também conta com programação cultural e de ocupação urbana, a 16ª edição do GCA deverá reunir milhares de pessoas, de quinta-feira (4) a domingo (7). Além do Bacião, a haverá atividades na Base Ambiente, no Centro.\nA quadra do Bacião foi totalmente reformada. Daniel Atássio, sócio da Base Ambiente, idealizadora do evento, explica que os organizadores entraram com o conjunto de conhecimentos e o investimento, mas coube aos operários da prefeitura enviados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) e Companhia Municipal de Urbanização de Goiânia (Comurg) o trabalho de revitalização do local, que também contará com um parque infantil e um ambiente para animais.