A bacia de contenção prometida pela Prefeitura de Goiânia para conter metade dos alagamentos na Marginal Botafogo, na região entre o Jardim Botânico a Avenida Jamel Cecílio, vai ocupar 18.360 metros quadrados (m²) entre a Rua Nonato Mota e a Avenida 2ª Radial, na Vila Redenção, o que corresponde a área de 2,5 campos de futebol oficiais. A pretensão é de que o local consiga reter até 100 mil metros cúbicos (m³) de água, o suficiente para encher 40 piscinas olímpicas. O projeto consiste em uma bacia de reservação do tipo in-line, instalada diretamente no eixo do curso d’água para amortecer picos de vazão e reduzir o volume escoado para os trechos a jusante.\nEm junho, quando lançou a licitação de emergência, o prefeito Sandro Mabel (UB) prometeu que a obra ficaria pronta ainda neste ano. Porém, mais de um mês depois do início do processo, ainda não há a contratação da empresa responsável. Apenas um consórcio, liderado pela empresa paulista DP Barros Pavimentação e Construção, foi habilitado na disputa, mas em meados de julho, uma diligência da Prefeitura verificou problemas na proposta e deu prazo de três dias para a manifestação. Em 16 de julho, a empresa entregou os documentos, mas ainda não houve a finalização da verificação por parte da comissão de licitação.