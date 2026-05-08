Na decisão, a agência cita risco sanitário e recomenda a suspensão imediata do uso de 23 produtos da Ypê, que devem ser descartados junto à marca (Reprodução / Instagram Ypê)\nA disseminação em larga escala da bactéria Pseudomonas aeruginosa, encontrada em lotes de produtos da Ypê, é um grave problema de saúde pública, afirmam especialistas ouvidos pela reportagem e um estudo sobre o microorganismo.\nPresente em ambientes hospitalares, a bactéria é até cem vezes mais resistente a antibióticos do que bactérias comuns. Além disso, possui uma taxa global de mortalidade que pode variar de 32% a 58% em casos graves, como infecções na corrente sanguínea ou pneumonia associada à ventilação.\nNa quinta-feira (7), a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou o recolhimento de detergentes, sabões líquidos para roupas e desinfetantes da marca, de todos os lotes com numeração final 1.