Surgido durante o crescimento acelerado da capital, loteamento às margens do Rio Meia Ponte privilegiou áreas verdes e grandes lotes sob a mão de obra de estrangeiros trazidos por acordo com o governo inglês (Reprodução/TCC da professora Mariana Vieira e Diomício Gomes/O Popular)\nConsiderado um dos bairros mais tradicionais e valorizados de Goiânia, o local onde atualmente é o Setor Jaó era a antiga Fazenda Retiro, às margens do Rio Meia Ponte e do Córrego Jaó. O bairro foi planejado e construído por prisioneiros de guerra da Alemanha nazista, segundo o advogado especialista em direito imobiliário Arthur Rios.\nDe acordo com a pesquisa acadêmica feita pela arquiteta Mariana Vieira, durante o governo de Coimbra Bueno foi feito um acordo com o governo inglês para que cerca de 50 prisioneiros alemães chegassem a Goiânia em 1950. A ideia inicial era que eles ficassem na antiga casa de prisão estadual. No entanto, para evitar repercussão na imprensa, esses prisioneiros e suas famílias foram levados para acampamentos improvisados às margens do Rio Meia Ponte, na Fazenda Retiro.