Fotografias mostram construção da Usina Jaó em 1935 com participação de estrangeiros (Reprodução/TCC da professora Mariana Vieira)\nConsiderado um dos bairros mais tradicionais e valorizados de Goiânia, o Setor Jaó começou a ser desenhado por volta de 1947 com forte inspiração europeia, segundo a arquiteta Mariana Vieira. De acordo com a pesquisa acadêmica feita pela profissional, a planta do bairro foi desenhada com traçado sinuoso, grandes áreas verdes e lotes amplos.\nEm entrevista à repórter do g1 Goiás, Yanca Cristina, a orientadora dela, a professora da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), Sandra Catharinne, revelou que a construção de Goiânia contou com o trabalho de vários estrangeiros.\nTiveram vários imigrantes, não só alemães, mas também poloneses e pessoas de países próximos à Alemanha, que vieram para o Brasil e acabaram recebendo um convite para vir para Goiânia, na época em que a cidade estava sendo construída”, pontuou a professora.