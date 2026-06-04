Goiânia registrou o primeiro caso de raiva em felinos depois de quatro anos. O caso ocorreu na semana passada, no Residencial Brisas da Mata, região norte da capital. O gato, que chegou a ser levado para o Centro de Zoonoses, não resistiu. Por conta da ocorrência, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio da Diretoria de Vigilância em Zoonoses, decidiu fazer uma ação de bloqueio sanitário na região do bairro onde houve a morte do animal.\nPor conta da urgência com que é tratada a situação, o trabalho da SMS será desenvolvido já nesta quinta-feira (4). Durante todo o dia de feriado 52 agentes estarão, segundo informou o assessor técnico da secretaria, Frank Cardoso, em entrevista à TV Anhanguera, fazendo uma busca ativa por cerca de 2 mil residências e vacinando os animais domésticos.\n“É uma ação da secretaria para manter a proteção (sanitária). Essas atividades acontecem regularmente todos os anos e já estávamos com deste ano programada. Com essa confirmação, surge a necessidade de antecipar as atividades, principalmente na região em que houve o caso”, disse Frank Cardoso ao repórter Günther Schöler.