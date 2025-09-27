Na última segunda-feira (22), o Jardim Goiás celebrou um marco silencioso, mas cheio de significado: os 75 anos da aprovação do loteamento que deu origem ao bairro. De antiga fazenda nos arredores da capital, transformou-se em uma das áreas mais dinâmicas de Goiânia, reunindo grandes empreendimentos comerciais, gastronômicos e de lazer, além de importantes equipamentos públicos. Embora os edifícios de alto padrão ao redor do Parque Flamboyant sejam a marca registrada do bairro, ainda há ruas discretas onde casas resistem ao tempo, preservando uma atmosfera suburbana.\nO bairro foi criado em 1950, por iniciativa de Lourival Louza, então proprietário da antiga Fazenda Botafogo. No entanto, até a década de 1970, a ocupação do Jardim Goiás ainda era tímida. O aposentado Pedro Gomes de Faria, de 66 anos, mora na Rua 1 do bairro desde que nasceu, em 1958. Segundo ele, seu pai comprou o lote diretamente de Lourival. “Meu pai trouxe os postes de aroeira da fazenda para instalar energia aqui”, relembra o morador, que recorda uma região com poucas casas, muito mato e várias minas d’água.