Bairros de Aparecida de Goiânia terão o fornecimento de energia interrompido ao longo desta semana para manutenções programadas da Equatorial Goiás. Os desligamentos, que começaram na última sexta-feira (12) e seguem até o próximo domingo (19), são necessários para melhorias na rede elétrica. Nesta terça-feira (16), o serviço será afetado no Jardim Cristal e no Condomínio das Esmeraldas.\nOutras cidades goianas também passarão por interrupções programadas, e a lista completa pode ser consultada no site da Equatorial. Apenas em Aparecida de Goiânia, entre os dias 17 e 19 de dezembro, outros dez bairros serão afetados pelas manutenções (veja a lista ao final da reportagem).\nDe acordo com a Equatorial, o objetivo é realizar melhorias e ações preventivas na rede elétrica de trechos específicos de bairros, ruas e outros locais. Os serviços incluem poda de árvores e limpeza de áreas próximas à fiação, além da instalação e substituição de postes, transformadores e cabos.