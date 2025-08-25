Alguns bairros de Goiânia podem ficar sem água nesta segunda-feira (25) durante uma manutenção programada para a instalação de um registro no sistema de abastecimento de água da capital. Conforme a Saneago, os serviços serão realizados no Jardim Nova Esperança, na Avenida Central. Ao todo 17 bairros serão afetados, entre eles o Santa Cecília, Morada do Sol e Alto da Boa Vista (confira a lista completa no final da matéria).\nA previsão para o início do serviço é às 7h com término às 17h30, sendo que o abastecimento poderá ser afetado de forma temporária na região. De acordo com a companhia, após a conclusão da manutenção, o reestabelecimento da água será retomado de forma gradual.\nA Saneago informa ainda que, imóveis com a caixa d’água bem dimensionada não serão desabastecidos. Além disso, a companhia pede a compreensão da população e o consumo consciente das reservas de água.