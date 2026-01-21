Uma manutenção para substituição de válvula reguladora de pressão deixará bairros de Anápolis, no centro de Goiás, sem abastecimento de água nesta quinta-feira (22). Segundo a Saneago, o serviço, no bairro Boa Vista, começará às 8h, com previsão de finalização às 14h.\nA empresa informou que, após a manutenção, os registros serão reabertos e o abastecimento retomado gradualmente. Ou seja, o fornecimento de água ocorrerá à medida que as redes e os reservatórios forem recarregados com a carga d’água. A companhia esclarece que esse processo é iniciado pelos reservatórios da zona baixa, depois pela zona média e, por último, chega a zona alta.\nÁrvores com poda drástica serão totalmente retiradas\nMais de 200 cidades estão em alerta para tempestades 'severas' em Goiás com avanço de nova frente fria, diz Cimehgo