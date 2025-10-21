Diversos bairros de Aparecida de Goiânia enfrentarão falta de água ao longo desta quarta-feira (22). De acordo com a Companhia de Saneamento de Goiás (Saneago), a causa é uma manutenção programada para interligação entre uma adutora e novas redes de distribuição, no Jardim Luz.\nEntre os 13 bairros afetados estão Cândido de Queiroz, Jardim Bonança, Jardim dos Palácios, Jardim Imperial, Jardim Maria Inês, Jardim Paraíso, Jardim Transbrasiliana, Parque Primavera, Parque Santa Cecília, Residencial Recanto do Cerrado, Vila Alzira, Vila Maria e Vila Real.\nA manutenção, que é definitiva, está prevista para ocorrer das 8h às 17h30. Durante esse período, o registro permanecerá fechado. O fornecimento de água será retomado gradualmente, após a conclusão dos serviços.\nCórrego contaminado com substância cancerígena: Saneago nega usar acrilamida no processo de tratamento de esgoto