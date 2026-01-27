-Fim da baliza para CNH (1.3366679)\nA baliza será retirada do teste da prova prática para a emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em Goiás. O presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO), Waldir Soares, explicou que essa é uma das várias alterações para obter o documento. Segundo ele, a mudança atende a uma resolução da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), emitida no ano passado.\nEm entrevista à TV Anhanguera, Waldir pontuou que o fim da exigência de o candidato a motorista estacionar corretamente entre balizas trará foco para outras necessidades de segurança.\nO que será o foco? É o trajeto, a gente sabe da grande dificuldade dos alunos, dos motoristas formados de dar seta, de conversão à direita e à esquerda, semáfaro, rotatória... Então, um dos fatores que passam a ser abordados com mais frequência são as distrações, como uso do celular, que também são situações que causam acidentes", elencou o presidente do Detran.