-Fim da baliza para CNH (1.3366679)\nA retirada da baliza da prova prática para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em Goiás tem provocado reações divergentes entre especialistas de trânsito. Embora reconheçam a intenção de modernizar o processo, alguns apontam riscos para a segurança viária. Para o professor e especialista em trânsito Ronny Marcelo Aliaga Medrano, a mudança facilita o acesso à habilitação, porém ignora métricas essenciais de avaliação de habilidades básicas.\nA baliza mede a capacidade do motorista de controlar o veículo em baixa velocidade e de avaliar o espaço necessário para estacionar", avalia Medrano.\nRonny acrescenta que essa medida adotada está “muito exagerada”. Ele pondera que adaptar a formação às necessidades atuais é importante, mas critica o formato da proposta. Para o especialista, a política proposta pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) busca agilizar o processo, mas falha ao não apresentar outras formas de comprovar a competência dos novos condutores de veículos.