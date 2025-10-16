O Banco de Leite Humano do Hospital Estadual da Mulher Dr. Jurandir do Nascimento (HEMU), em Goiânia, está com o estoque de leite materno em nível crítico e faz um pedido urgente de doações para atender bebês prematuros internados nas UTIs neonatais. De acordo com o hospital, cerca de 200 bebês são alimentados mensalmente com o leite materno.\nSegundo a coordenadora do Banco de Leite, Renata Machado Leles, o reforço é essencial para garantir a alimentação e o desenvolvimento saudável dos recém-nascidos que não podem ser amamentados pelas próprias mães.\nPrecisamos urgentemente reforçar os frascos com leite em nossa unidade, por isso pedimos que doadoras participem do programa de doação. Cada gota faz diferença na vida de um bebê”, reforça Renata.\nPara facilitar a doação, o HEMU conta com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) por meio do Projeto Amamentar (PROAMA), Bombeiros Nutrindo a Vida, uma parceria com a Secretaria Estadual de Saúde (SES) e a Fundação Dom Pedro II, que já dura mais de 10 anos.