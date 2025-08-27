O Banco Bradesco foi condenado a devolver R$ 500 mil a uma empresa de táxi aéreo de Anápolis, a 55 km de Goiânia, após uma fraude ocorrida em uma transferência bancária. Ao POPULAR, o advogado Fabrício Pereira de Souza, advogado que representa a empresa, contou que a transferência foi feita a um banco, também da rede Bradesco, de São Paulo.\nA reportagem entrou em contato com o Banco Bradesco nesta quarta-feira (27) às 8h50 por meio do e-mail para solicitar uma nota de posicionamento da instituição. O banco respondeu que não comenta caso subjudice.\nDe acordo com o Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), a transferência foi feita em fevereiro de 2022 e foi autorizada ‘com máquina ID não identificada e IP de outro estado’. Conforme Fabrício Pereira, a contestação junto ao banco foi feita ainda em 2022. Como o banco negou a transação, foi necessário a entrada com a ação judicial por parte da empresa.