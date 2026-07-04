-Vídeo - Brasil e Noruega de frutas (1.3429470)\nUm supermercado de Goianira, na Região Metropolitana de Goiânia, resolveu entrar no clima da Copa do Mundo de um jeito criativo. Isso porque, na seção de frutas, um profissional montou as bandeiras do Brasil e da Noruega usando limões. Seria uma espécie de “esquenta” para o jogo deste domingo (5). As imagens foram divulgadas no perfil do comércio em uma rede social e estão fazendo sucesso (assista acima).\nO vídeo foi publicado nesta sexta-feira (3), já conta com mais de 60 mil visualizações e rendeu vários elogios dos internautas. “Que trabalho lindo!”; “Vai Brasil, linda a exposição, arrasou”; “Parabéns aos artistas que fizeram isso”; e “Você é incrível” foram algumas das reações.\nO artista por trás da decoração é Júnior Fonseca, especialista em hortifruti há 10 anos. Com mais de 90 mil seguidores apenas em uma rede social, o profissional ensina a montar o layout de frutas, o que costuma ajudar a aumentar as vendas. E não é apenas em terras goianas que ele faz sucesso. As decorações de Júnior apareceram recentemente no programa “Encontro com Patrícia Poeta”, da Rede Globo.