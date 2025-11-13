-VÍDEO: Bar viraliza no TikTok (1.3336539)\nUm vídeo gravado em um bar de Goiânia vem chamando atenção nas redes sociais, e o motivo vai além da boa música e da cerveja gelada. A gravação foi feita em bar localizado no Setor Bueno, região sul da capital goiana, e rapidamente viralizou como o lugar com “maior concentração de cowboy bonito de Goiânia”.\nNa filmagem, feita pela assistente comercial Izabella Pimenta, de 25 anos, é possível ver um grupo de homens conversando e bebendo em clima descontraído. Todos seguem o típico visual sertanejo: chapéu, calça jeans e fivela.\nLeia a matéria do g1 Goiás: Bar com maior concentração de 'cowboy bonito' de Goiânia impressiona a web; vídeo\nO vídeo foi publicado com a legenda “POV: você descobriu a maior concentração de cowboy bonito em Goiânia”, e o público não economizou nos comentários.