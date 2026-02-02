Bruna Cristine Menezes de Castro, de 36 anos, conhecida como a “Barbie do Crime”, que foi presa na sexta-feira (30), estava foragida por estelionato ao vender produtos importados nas redes sociais. Em 2021, ela tinha sido presa por descumprir a pena de prestação de serviços à comunidade e o pagamento de uma multa de 10 salários mínimos, referente à condenação de 2015.\nO POPULAR não conseguiu localizar a defesa dela para se manifestar sobre o caso até a última atualização desta reportagem.\nSegundo a decisão judicial, Bruna Cristine passou por audiência de custódia, mas teve a prisão mantida pelo juiz. O documento cita que ela foi presa em casa, quando estava com os filhos, de 13 e 7 anos, no Parque Atheneu, em Goiânia.\n-WEBSTORIES: Conhecida como 'Barbie do crime', mulher foragida por golpes é presa em Goiânia (1.3368941)