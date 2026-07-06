-VIDEO_BARCOS_ARAGUAIA (1.3429923)\nDois barcos bateram de frente no Rio Araguaia, em Aruanã, no noroeste de Goiás, e deixaram seis pessoas feridas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a base das equipes náuticas fica a cerca de 200 metros do local do acidente, o que permitiu que os militares chegassem rapidamente para socorrer as vítimas. À TV Anhanguera, o capitão do Corpo de Bombeiros, Victor Rocha, contou como a equipe percebeu que havia ocorrido a colisão.\nEscutamos um barulho parecido com um pipoco, como se fosse uma explosão causada por uma pane elétrica. Naquele momento, ficamos na dúvida por causa da movimentação após o jogo do Brasil, mas logo os militares perceberam que se tratava de uma colisão entre embarcações", explicou o capitão.\nO acidente aconteceu por volta das 19h deste domingo (5), nas proximidades do Porto Principal da cidade. Um dos barcos seguia da Praia do Índio em direção ao porto com 10 pessoas a bordo, sendo quatro casais, o piloto e o filho dele. O segundo barco navegava rio abaixo com oito ocupantes, sendo sete tripulantes e o piloto.