Balizadores estão em trecho entre Estrela do Norte e Mara Rosa (Reprodução/Instagram BR153 Goiás Norte)\nA instalação de barras no meio da pista da BR-153, entre Estrela do Norte e Mara Rosa, no norte de Goiás, tem causado discussão e dividido opiniões de motoristas que passam pelo local. Alguns afirmam que o objeto pode causar mais acidentes. outros defendem que as barras reduzem ultrapassagens perigosas. A concessionária que administra a rodovia, a Ecovias Araguaia, informou que os balizadores servem para garantir a segurança dos motoristas que percorrem os trechos.\nO empresário Kleyber Henrique Gomes Rocha, de 32 anos, contou ao POPULAR que já passou apuros em um trecho onde as barras estão. Morador de Goiânia, ele viaja constantemente para o Tocantins para visitar a mãe. Um dia trafegando pelo local de moto, o empresário se envolveu em um acidente e foi jogado contra as barras.