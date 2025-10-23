-Barrigômetro (1.3327635)\nUma nova atração inusitada está divertindo os moradores de Itumbiara, na região Sul de Goiás. O barrigômetro, um medidor que substitui os números de peso por categorias como 'sexy' e 'magro', se trata de uma brincadeira e foi instalado no calçadão da Avenida Beira Rio para divertir quem passa pelo local, segundo o secretário de Comunicação Social da Prefeitura de Itumbiara, Erivaldo Maximino da Cruz.\nÉ uma forma descontraída das pessoas medirem a circunferência do abdômen, de forma alegre e divertida. O equipamento é autoexplicativo e as pessoas percebem de imediato que se trata de uma brincadeira. Pessoas de todas as idades estão usando o barrigômetro, que rapidamente se tornou uma sensação no calçadão”, explicou o secretário.\nMaior imagem de Nossa Senhora Aparecida do país foi construída após um sonho