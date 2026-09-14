-VIDEO_POUSO_AVIAO (1.3455822)\nUm avião da GOL que saiu de Goiânia com destino a São Paulo precisou retornar ao aeroporto e fazer um pouso de emergência na manhã de sábado (12), após apresentar um problema técnico pouco depois da decolagem.\nA aeronave, um Boeing que fazia o voo G3 1433, levava 184 passageiros e seis tripulantes. Cerca de 45 minutos depois de deixar o Aeroporto Internacional Santa Genoveva, o avião voltou para a capital goiana após passar um período sobrevoando a Região Metropolitana.\nApesar do susto entre os passageiros, o pouso aconteceu com segurança e ninguém ficou ferido. Entenda, abaixo, o que aconteceu durante o voo e como foi o retorno da aeronave.\nPassageiro de avião que fez pouso de emergência em Goiânia relata terror: 'Pareceu que o avião ia cair'\nAvião com mais de 180 passageiros faz pouso de emergência em Goiânia