A Força Aérea Brasileira (FAB) anunciou nesta terça-feira (26) o cancelamento da edição de 2025 do tradicional evento Portões Abertos, que seria realizado no dia 21 de setembro, na Base Aérea de Anápolis (BAAN), no centro goiano.
Segundo a corporação, a suspensão ocorre por questões logísticas que impossibilitaram a realização da programação neste ano.
Em nota, a Base de Anápolis destacou que está empenhada em retomar a tradição no próximo ano.
A Base Aérea de Anápolis reitera seu compromisso com a comunidade local e com todos os entusiastas da aviação, ressaltando que trabalha para o retorno do evento em 2026, quando espera novamente abrir suas portas ao público", informou o comunicado.