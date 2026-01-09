A Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade, Região Metropolitana de Goiânia, pediu desculpas após fala de padre sobre Trump e Venezuela durante uma missa. O episódio foi registrado por participantes e compartilhado nas redes sociais, a catedral reafirma, que sua missão é exclusivamente evangelizadora, o altar sendo espaço sagrado para a proclamação do Evangelho, a celebração da fé, a reflexão da Palavra de Deus e o anúncio do amor misericordioso do Pai Eterno.\nO episódio aconteceu no último domingo (4), quando o padre Anemézio Machado Parreira, segundo apuração da repórter Flávia Juliate, do POPULAR. em um momento de homilia, mencionou a atuação de Trump na Venezuela e a captura de Nicolás Maduro, além de pedir orações para que Deus “toque o coração” do presidente norte-americano e defender respeito à soberania de outros países.