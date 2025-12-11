-moradores viralizam com disputa por casa mais bem decorada, em Anápolis (1.3348543)\nMoradores viralizaram na rede social com uma disputa pela casa mais bem decorada neste Natal, em Anápolis, na região central de Goiás. O casal Jhonata Paiva e Laila Santos resolveu competir com Natanael Fernandes pelos melhores ornamentos externos, sobre telhados e muros, e pelos enfeitos internos (veja vídeo acima).\nCada detalhe acrescentado nas casas é postado nas redes sociais dos participantes. Em um vídeo, Natanael conta que já gastou mais de R$ 15 mil. “Só foi eu botar essa decoração aqui, que ele (Jhonata) já está colocando outra coisa. E eu vou lá no centro agora, que vou comprar mais coisas”, brincou na postagem.\nO vídeo foi gravado e divulgado por Laila, que narra que o vizinho não vai ganhar a “batalha natalina”. “O Tell está achando que ele vai ganhar... não vai não... Gente, ele não aceita...”, diz a vizinha.