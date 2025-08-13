-VÍDEO: Bateria de celular explode em Anápolis (1.3299661)\nUma bateria de celular explodiu enquanto estava em uma loja de assistência localizada no camelódromo de Anápolis, no centro goiano. Imagens da câmera de segurança mostram o momento da explosão (assista acima).\nEm entrevista ao POPULAR, o proprietário da loja, Fernando Moraes, de 44 anos, contou que não chegou a realizar a manutenção no aparelho, e que o mesmo já chegou com a bateria inchada na loja há cerca de um mês.\nNão chegamos a fazer a manutenção. Eu coloquei o aparelho do lado, em uma a máquina que aquece o aparelho para poder fazer a remoção da cola. Eu tinha acabado de colocar o aparelho, que estava com a tampa traseira quebrada, nessa máquina. Não houve superaquecimento, a bateria já estava inchada”, contou.\nVeja a matéria da TV Anhanguera: Em um mês, câmeras registram dois casos de explosão em baterias de celulares